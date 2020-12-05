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Общество / Соцзащита

Жители Псковской области возят на своих машинах врачей к пациентам

5 декабря 2020 года, 19:40

Жители Псковской области возят на своих машинах врачей к пациентам. Только в Пскове на этой недели работали 11 автоволонтеров, которые доставили терапевтом и педиатров поликлиник к более 150 пациентам, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В их числе депутаты Псковской и Великолукской городской думы, а также секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская, которая отдала волонтерам свой служебный автомобиль во временное пользование.

«Сегодня в рядах волонтёров много неравнодушных великолучан. Мы, медики, чувствуем поддержку, и это придаёт нам дополнительные силы», – отметила заведующая городской поликлиники № 2 Татьяна Целищева.

Количество людей, которые хотят помочь, в регионе растет. Уже сотни жителей подключились к волонтерскому движению.

В Псковской области работает горячая линия волонтёрского центра «Единой России» 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. На этой неделе в волонтёрские центры партии за помощью и консультациями обратилось более 200 человек.

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