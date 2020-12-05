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Общество / Здоровье

За двое суток в псковский колл-центр службы 122 поступило более 500 звонков

5 декабря 2020 года, 17:23

За двое суток в псковский колл-центр службы 122 поступило более 500 звонков. Граждане обращаются сюда по вопросам, связанным с COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

За двое суток в псковский колл-центр службы 122 поступило более 500 звонков

Фото пресс-службы администрации Псковской области

5 декабря колл-центр посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Начальник Управления цифрового развития и связи региональной администрации Денис Матвеев рассказал, что операторы работают сменами по 4 часа, начиная с восьми утра. В восемь вечера включается робот, который фиксирует все звонки, утром операторы их обрабатывают.

В числе сотрудников и студенты псковского вуза. Эта работа им будет засчитана как отдельная дисциплина, а также в качестве практики.

Обрабатывая обращение, волонтеры загружают данные в систему и в случае необходимости передают информацию в профильные структуры.

«Может быть, вы даже не до конца осознаете, насколько важную задачу выполняете, - сказал губернатор волонтерам. - Решение, которое сейчас найдено, позволит разрядить ситуацию, сделать так, чтобы каждый человек, которому нужна помощь или консультация, смог ее получить. Сейчас это крайне важно».

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