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Общество / Семья

Губернатор поздравил островскую школьницу с победой в конкурсе иллюстраций к сказке Джоан Роулинг

6 декабря 2020 года, 00:00

С победой в конкурсе иллюстраций к сказке Джоан Роулинг поздравил островскую школьницу Евдокию Оболенскую губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём  традиционном видеоообращении на странице в Instagram.

«Псковская правда» писала, что иллюстрация девочки попала в новую книгу известной писательницы «Икаборг».

По словам главы региона, победа в конкурсе доказывает, что юная островичка очень талантлива.

«Поздравляю юную художницу с победой и желаю всего самого доброго! Соприкосновение с творчеством одного из ведущих детских писателей мира дорогого стоит. Верю, с таким стартом ждёт большое будущее!» - сказал Михаил Ведерников.

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