Губернатор поздравил островскую школьницу с победой в конкурсе иллюстраций к сказке Джоан Роулинг

С победой в конкурсе иллюстраций к сказке Джоан Роулинг поздравил островскую школьницу Евдокию Оболенскую губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём традиционном видеоообращении на странице в Instagram.

«Псковская правда» писала, что иллюстрация девочки попала в новую книгу известной писательницы «Икаборг».

По словам главы региона, победа в конкурсе доказывает, что юная островичка очень талантлива.

«Поздравляю юную художницу с победой и желаю всего самого доброго! Соприкосновение с творчеством одного из ведущих детских писателей мира дорогого стоит. Верю, с таким стартом ждёт большое будущее!» - сказал Михаил Ведерников.