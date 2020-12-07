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Общество / Здоровье

Восемь автомобилей получат учреждения здравоохранения Пскова и Великих Лук

7 декабря 2020 года, 13:27

Восемь автомобилей получат учреждения здравоохранения Пскова и Великих Лук. Об этом в своем еженедельном видеообращении сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он рассказал, что машины будут использоваться для доставки пациентов на КТ и обратно.

Кроме того, до конца декабря в Псковскую область будут поставлены 2 новых амплификатора - дефицитное оборудование для ПЦР-лабораторий. Это позволит проводить в сутки на 100 - 200 исследований на коронавирус больше.

Уже закуплены и установлены 150 функциональных кроватей в отделение COVID-центра на улице Красноармейской в Пскове. Для инфекционной больницы закупаются приборы для измерения кислорода в крови и реанимационное оборудование. 

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