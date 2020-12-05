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Общество / Образование

Проект «ИгроПсков» победил в конкурсе «Доброволец России»

5 декабря 2020 года, 15:39

Проект «ИгроПсков» победил в конкурсе «Доброволец России». Автор проекта - руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» и председатель совета молодежной организации «Вечевой Орден» Екатерина Родина, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Екатерина выступала в номинации «Вдохновленные искусством» с проектом «ИгроПсков». Проект прошел несколько этапов конкурсной оценки, включая онлайн-защиту, народное голосование и детальный экспертный анализ.

«Теперь мы можем рассчитывать на получение грантовой поддержки для реализации своей проекта. В этом году, учитывая эпидситуацию, мы уже провели ряд досуговых мероприятий, в том числе в дистанционном формате. В планах — проведение форума игротехнологий и фестиваля настольных игр», - рассказала Екатерина.

Отметим, что команда проекта «ИгроПсков» ведет активную деятельность в сфере расширения возможностей молодежного и подросткового досуга с 2012 года. 

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