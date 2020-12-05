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Общество / Образование

Сергей Кравцов: Мы поможем вам построить в регионе не одну или две школы, а больше

5 декабря 2020 года, 12:47

Губернатор Михаил Ведерников встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В первую очередь речь зашла о необходимости реконструкции общеобразовательных школ на приграничных территориях — в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах. О готовности поддержать регион в модернизации социальной инфраструктуры муниципальных образований заявил президент России Владимир Путин.

На реконструкцию существующих школ и строительство новых пристроек необходимо направить порядка 1,5 млрд рублей. Около 100 млн рублей потребуется на проектную документацию.

Михаил Ведерников высказал надежду, что уже в следующем году можно будет начать эту работу.

Сергей Кравцов отметил, что знает об этой ситуации и в ближайшее время его ведомство детально рассмотрены все аспекты реализации этих проектов.

«Со следующего года в рамках поручения Президента у нас начинается программа, связанная со строительством школ. Дополнительно к 250 млрд рублей из федерального бюджета мы привлекаем еще 250 млрд рублей по ГЧП. Это позволит построить по этой программе не 300, а 600 школ. Мы поможем вам установить взаимодействие, чтобы можно было построить в регионе не одну или две школы, а больше», — заметил министр.

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