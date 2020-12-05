Министру Сергею Кравцову показали новый детский сад в Псковском районе. Как рассказала глава Псковского района Наталья Федорова, Сергей Кравцова провели по помещениям детского сада.

Он посмотрел ясельные группы на первом этаже, пищеблок, который оснащен современным оборудованием, два зала – музыкальный и спортивный.

По словам главы района, филиал «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» МБОУ Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» рассчитан на 270 мест, он один из самых крупных в районе, его строительство завершено и сейчас идет подготовка документов и процедура лицензирования.

«Все остались довольны, министр похвалил наш детский сад», - сказала Наталья Федорова.