Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

В День добровольца Михаил Ведерников поблагодарил волонтеров за неравнодушие и сердечность

5 декабря 2020 года, 09:20

В День добровольца Михаил Ведерников поблагодарил волонтеров за неравнодушие и сердечность. Он обратился к представителям волонтерского движения региона, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Он отметил, что для жителей России всегда были характерны щедрость души, готовность к взаимовыручке, но особенно сильно эти качества проявляются в российских добровольцах. Они всегда готовы протянуть руку помощи тем, кому это необходимо. И период борьбы с новой коронавирусной инфекцией еще раз в этом всех убедил.

К общероссийской акции «Мы вместе» присоединились сотни тысяч добровольцев со всей страны, а в Псковской области - более 300 человек.

«Искренне благодарю каждого из вас за неравнодушие, сердечность и активную гражданскую позицию. Вы бескорыстно отдаете свои силы и свободное время людям, которые так нуждаются в этой помощи», — заметил Михаил Ведерников.

Отметим, что ранее за большой личный вклад в развитие молодежной политики глава региона вручил почетную грамоту губернатора начальнику Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Наталье Плявинской.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проект «ИгроПсков» победил в конкурсе «Доброволец России»
Сергей Кравцов: Мы поможем вам построить в регионе не одну или две школы, а больше
Министру Сергею Кравцову показали новый детский сад в Псковском районе
В Псковскую область с рабочим визитом прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов
Ночью в Порховском районе под колеса машины попал велосипедист
Амбулаторный центр Пскова будет проводить КТ только по назначению врача
В Острове открыли после реставрации цепные мосты
Семь газопроводов планируют построить в Псковской области до 2025 года
Новогоднюю иллюминацию включили на Троицком мосту в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?