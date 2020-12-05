В День добровольца Михаил Ведерников поблагодарил волонтеров за неравнодушие и сердечность. Он обратился к представителям волонтерского движения региона, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Он отметил, что для жителей России всегда были характерны щедрость души, готовность к взаимовыручке, но особенно сильно эти качества проявляются в российских добровольцах. Они всегда готовы протянуть руку помощи тем, кому это необходимо. И период борьбы с новой коронавирусной инфекцией еще раз в этом всех убедил.

К общероссийской акции «Мы вместе» присоединились сотни тысяч добровольцев со всей страны, а в Псковской области - более 300 человек.

«Искренне благодарю каждого из вас за неравнодушие, сердечность и активную гражданскую позицию. Вы бескорыстно отдаете свои силы и свободное время людям, которые так нуждаются в этой помощи», — заметил Михаил Ведерников.

Отметим, что ранее за большой личный вклад в развитие молодежной политики глава региона вручил почетную грамоту губернатора начальнику Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Наталье Плявинской.