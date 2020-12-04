Амбулаторный центр Пскова будет проводить КТ только по назначению врача

Заработавший на этой неделе амбулаторный центр в Псковской областной инфекционной больнице будет проводить компьютерную томограмму только по назначению врача. Об этом пишет официальный Телеграм-канал региона.

«Жители города посчитали, что это исследование доступно абсолютно для всех пациентов с разными заболеваниями, и даже для здоровых людей. Что привело к большим очередям на томографию», - отмечается в сообщении.

В комитете по здравоохранению Псковской области также подчеркнули, что организована электронная запись на КТ. Пройти исследование можно будет только согласно времени в записи и по назначению врача.

В комитете отметили, что среди пришедших на томографию 3 декабря каждый третий был здоров.