В Острове открыли после реставрации цепные мосты

Глава региона дал положительную оценку проделанной работе, заметив, что реставрация выполнена качественно, шла она динамично.

Теперь у мостов появилось световое оформление. На опорах мостов смонтированы фонари, облик которых воссоздан по историческим документам и фотографям. По всему периметру металлических конструкций установлены 360 энергосберегающих светильников с разным светом. Губернатор заметил, что такое освещение делает мосты более привлекательными и предложил установить подсветку расположенной рядом церкви Николы Чудотворца XVI века.

Глава Островского района Дмитрий Быстров пообещал, что вопрос будет проработан.

Также он рассказал о приведении в порядок по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» территории парка и набережной реки Великой, прилегающей к мостам. Теперь планируется благоустроить сквер и расчистить элементы древней крепости, что, как заметил глава района, позволит сформировать единое пространство, которое наверняка станет визитной карточкой Острова и даст новый виток развития внутреннему туризму.

Михаил Ведерников поблагодарил за добросовестно выполненную работу всех, кто принимал участие в восстановлении памятника. «Объект непростой и нужный. С 1953 года здесь не было капитального ремонта. На восстановление мостов решением руководства Федерального дорожного агентства было выделено больше 300 млн рублей. Очень важно, что в процессе работ удалось сохранить изначальный, исторический облик. Здорово и то, что современные технологии здесь тоже нашли свое применение», - заявил губернатор. Он также адресовал благодарность руководству Росавтодора за конструктивное взаимодействие и поддержку региона, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.