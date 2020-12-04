В Острове открыли после реставрации цепные мосты

В Острове 4 декабря открыли после реставрации цепные мосты. В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев, вице-губернатор Василий Осипов, глава Островского района Дмитрий Быстров и представители подрядной организации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Глава региона дал положительную оценку проделанной работе, заметив, что реставрация выполнена качественно, шла она динамично.
Теперь у мостов появилось световое оформление. На опорах мостов смонтированы фонари, облик которых воссоздан по историческим документам и фотографям. По всему периметру металлических конструкций установлены 360 энергосберегающих светильников с разным светом. Губернатор заметил, что такое освещение делает мосты более привлекательными и предложил установить подсветку расположенной рядом церкви Николы Чудотворца XVI века.
Глава Островского района Дмитрий Быстров пообещал, что вопрос будет проработан.
Также он рассказал о приведении в порядок по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» территории парка и набережной реки Великой, прилегающей к мостам. Теперь планируется благоустроить сквер и расчистить элементы древней крепости, что, как заметил глава района, позволит сформировать единое пространство, которое наверняка станет визитной карточкой Острова и даст новый виток развития внутреннему туризму.
Михаил Ведерников поблагодарил за добросовестно выполненную работу всех, кто принимал участие в восстановлении памятника. «Объект непростой и нужный. С 1953 года здесь не было капитального ремонта. На восстановление мостов решением руководства Федерального дорожного агентства было выделено больше 300 млн рублей. Очень важно, что в процессе работ удалось сохранить изначальный, исторический облик. Здорово и то, что современные технологии здесь тоже нашли свое применение», - заявил губернатор. Он также адресовал благодарность руководству Росавтодора за конструктивное взаимодействие и поддержку региона, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
«Отрадно, что благодаря труду дорожников удалось сохранить такой уникальный объект. Со своей стороны Росавтодор всегда готов поддержать значимые проекты, которые улучшают состояние дорожной инфраструктуры в регионах и делают комфортной жизнь граждан нашей страны», - сказал Виктор Тимофеев.
Капитальный ремонт мостов стал возможен благодаря личной договоренности Михаила Ведерникова и заместителя Министра транспорта РФ – руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка. Работы проводились в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы» на средства федерального и областного бюджетов. Из стоимость превысила 320 млн рублей.
Цепные мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Подобное сооружение имеется только в пригороде Парижа.