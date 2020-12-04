Семь газопроводов планируют построить в Псковской области до 2025 года

В Псковской области по программе развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы запланировано строительство семи газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, около 650 км межпоселковых газопроводов. Реализацию этих планов обсудили губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По программе рассчитывают создать условия для подключения к природному газу населенных пунктов в 13 районах области. На эти цели планируется направить более 8 млрд рублей.
В настоящее время прорабатываются мероприятия на 2021 год, на которые пойдёт порядка 1 млрд рублей.
Также Михаил Ведерников и Сергей Густов говорили об исполнении Псковской областью дорожной карты по погашению задолженности за газ. Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов позитивно оценил работу администрации региона в этом направлении, по его оценке, к концу года Псковская область выйдет на необходимые показатели.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников обратил внимание, что погашение задолженности для региона является важным аспектом для участия в программах газификации и программе реконструкции пришкольных стадионов «Газпром — детям». По его словам, за 11 месяцев этого года задолженность теплоснабжающих организаций региона сокращена на порядка 29 млн рублей, уровень расчетов превысил 100%.
Губернатор также выразил готовность подключить специалистов областной администрации и муниципалитетов к усилению информационной кампании среди общественности по распространению основных правил безопасности и мер предосторожности при использовании газа в быту. Также он пообещал сократить сроки согласования необходимой технической документации для подключения абонентов к газопроводам.