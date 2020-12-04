Семь газопроводов планируют построить в Псковской области до 2025 года

В Псковской области по программе развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы запланировано строительство семи газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, около 650 км межпоселковых газопроводов. Реализацию этих планов обсудили губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По программе рассчитывают создать условия для подключения к природному газу населенных пунктов в 13 районах области. На эти цели планируется направить более 8 млрд рублей.

В настоящее время прорабатываются мероприятия на 2021 год, на которые пойдёт порядка 1 млрд рублей.

Также Михаил Ведерников и Сергей Густов говорили об исполнении Псковской областью дорожной карты по погашению задолженности за газ. Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов позитивно оценил работу администрации региона в этом направлении, по его оценке, к концу года Псковская область выйдет на необходимые показатели.