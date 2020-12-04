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Общество / Важная дата

Новогоднюю иллюминацию включили на Троицком мосту в Пскове

4 декабря 2020 года, 20:28

В Пскове на Троицком мосту 4 декабря включили новогоднюю иллюминацию.

Новогоднюю иллюминацию включили на Троицком мосту в Пскове

Фото Александра Елисеева

Как ранее сообщал газете «Псковская правда» директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров, в этом году впервые сотрудникам предприятия предстояло украсить нижнюю часть моста. Гирлянды там развесили в ночью, чтобы не мешать движению.

В настоящее время идёт украшение Пскова к Новому году. Первыми появились светодиодные лебеди на острове в Утином пруду в дендропарке у Мирожского монастыря.

Также уже вёлся монтаж гирлянд на Октябрьском проспекте, 4 декабря сотрудники Специализированной службы украсили фонтан в Летнем саду.

Полностью новогоднее убранство в Пскове должно быть готово к 20 декабря. Псковичи увидят обновлённую центральную ёлку, а также новые светодиодные инсталляции в Детском и Финском парках, в сквере на Четырёх углах. Часть новых украшений для города оплатили спонсоры. 

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