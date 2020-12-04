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Общество / Образование

Новогодние утренники в Псковской области не запрещены, но пройдут без гостей

4 декабря 2020 года, 18:16

Образовательным учреждениям Псковской области разрешается проведение новогодних утренников и елок с некоторыми ограничениями. Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Так, мероприятия должны проводиться исключительно для детей из одной группы. Кроме того, на праздник нельзя приглашать аниматоров и Дед Морозов.

Организовать праздник для детей можно в помещении детского сада или школы, а также на открытом воздухе. Если утренники проходят в помещении, то необходимо проветривать и обрабатывать комнату после каждой группы.

Обязательным условием является измерение температуры. Взрослые и дети с повышенной температурой допускаться не должны.

Помимо перечисленных мер будут действовать все санитарные требования, установленные Роспотребнадзором для образовательных учреждений.

Соответствующие изменения уже внесены в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса. Они вступят в силу с 7 декабря. Также в регионе продлены основные ограничения и режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 15 января и введено требование к соблюдению масочного режима на ярмарках. 

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