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Общество / Здоровье

450 звонков обработал в первый день псковский Call-центр «122»

4 декабря 2020 года, 17:59

В Псковской области заработал единый номер по коронавирусу «122», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

«Call-центр заработал со вчерашнего дня. Выстроена прямая коммуникация врача, медработника и пациента», – сказала Марина Гаращенко. Всего с 3 декабря было обработано 450 звонков.

По ее словам, в call-центре работают 10 операторов. Однако, возможности позволяют расширить штат до 20 сотрудников.

По номеру «122» могут обратиться псковичи, у которых есть вопросы, связанные с коронавирусом. Люди с COVID-19 смогут вызвать по этому номеру врача или скорую помощь.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал обращаться тех, чьи тесты затерялись. «Звоните и оставляйте заявки с данными, когда был сдан ваш пропавший тест. Обращение отработают, и исследование будет проведено в приоритетном порядке», - отметил он.

Всего к работе сall-центра в городских поликлиниках привлечено 150 волонтёров из числа студентов медицинских колледжей. В частности, медикам помогают пять автоволонтёров.

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