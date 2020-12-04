31 декабря в Псковской области будет рабочим днем

31 декабря 2020 года не планируется делать выходным днем, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Губернатор отметил, что в любом случае его распоряжение касалось бы только муниципальных и областных органов власти, а также подведомственных учреждений. Структуры Минобороны, федеральных органов работают в рамках федерального законодательства.

По словам Михаила Ведерникова, в текущем году нерабочих дней и выходных было и так очень много, за исключением медицинских работников и представителей ряда других профессий.