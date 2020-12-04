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Общество / Здоровье

Коронавирусные ограничения продлят в Псковской области до 15 января

4 декабря 2020 года, 17:54

В Псковской области основные ограничительные меры, введённые в связи с коронавирусом, продлеваются до 15 января. До этого же дня будет действовать режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше. Такие изменения в Указ губернатора о мерах по противодействую распространению коронавируса были озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

 Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба предложил дополнить Указ об ограничительных мерах следующими пунктами: ввести обязательный масочный режим на рынках и ярмарках, ограничить количество посетителей в торговых помещениях (на 4 кв. м торговой площади может находиться лишь один посетитель), а также предложить проведение детских утренников без привлечения посторонних и приглашения родителей.

Михаил Ведерников предложил пока не вводить ограничение по количеству покупателей, но проанализировать ситуацию. Он заметил, что скопление людей в торговых залах плохо, но нет ничего хорошего и в том, когда люди с маленькими детьми и пожилые будут стоять в очереди на улице. 

В ходе заседания отмечалось, что возможны корректировки после выхода рекомендаций главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«Будем смотреть по развитию эпидситуации», - сказал Михаил Ведерников.

Поправки в Указ губернатора вступят в силу с 7 декабря. 

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