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Общество / Здоровье

Вакцина от коронавируса придёт в Псковскую область в ближайшей перспективе

4 декабря 2020 года, 16:27

Вакцина от коронавируса начнет поступать в Псковскую область в ближайшее время, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Как и прививка от гриппа, она будет добровольной. Глава региона призвал привиться всех, кто входит в группу риска.

Также Михаил Ведерников напомнил, что сейчас в регионе идет активная кампания вакцинации от гриппа. «Учитывая исключительно высокую загрузку наших больниц, сделать прививку должно максимальное количество жителей региона. Это бесплатная возможность избежать ещё одного крайне неприятного вируса и не попасть на больничную койку в новогодние праздники», - отметил он. 

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