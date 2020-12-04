Вакцина от коронавируса придёт в Псковскую область в ближайшей перспективе

Вакцина от коронавируса начнет поступать в Псковскую область в ближайшее время, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Как и прививка от гриппа, она будет добровольной. Глава региона призвал привиться всех, кто входит в группу риска.

Также Михаил Ведерников напомнил, что сейчас в регионе идет активная кампания вакцинации от гриппа. «Учитывая исключительно высокую загрузку наших больниц, сделать прививку должно максимальное количество жителей региона. Это бесплатная возможность избежать ещё одного крайне неприятного вируса и не попасть на больничную койку в новогодние праздники», - отметил он.