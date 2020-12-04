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Общество / Здоровье

Резкий рост числа больных в статистике по коронавирусу прогнозируется в Псковской области

4 декабря 2020 года, 16:20

В ближайшее время в статистике Псковской области ожидается «свечка» – по предварительным оценкам, порядка 500 случаев коронавируса добавятся по результатам тестов, вернувшимся из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

«Пробка» из более чем 600 тестов, скопившихся в псковской лаборатории, стала толчком для комиссионных проверок во всех действующих медучреждениях. Проверяющие заактировали все задержавшиеся тесты и отдельной партией отправили в Санкт-Петербург. В общей сложности было задержано 3 тыс. исследований. Последние результаты тестов придут 4 декабря.

Однако, по словам главы региона, часть тестов либо пропала, либо потеряла актуальность из-за истечения сроков проведения исследований. «Ситуация необъяснима с точки зрения здравого смысла, и это, безусловно, грубейшее нарушение», - подчеркнул он и отметил, что без внимания это не останется. В настоящее время назначена служебная проверка. По ее результатам будут сделаны оргвыводы. 

«Хочу предупредить руководителей всех лабораторий, и если такая ситуация повторится, то будем передавать материалы в правоохранительные органы. Это грубейшее нарушение и преступная халатность», - заявил губернатор.

Уже с 5 декабря лаборатории продолжат плановую работу без хвостов, с соблюдением всех норм, отметил Михаил Ведерников.

Те, чьи тесты затерялись в Псковской области, могут обратиться по единому телефонному номеру 122. Операторы ответят псковичам на все вопросы, связанные с коронавирусом. Кроме того, люди с COVID-19 смогут вызвать по этому номеру скорую помощь или врача на дом.

«Звоните и оставляйте заявки с данными, когда был сдан ваш пропавший тест. Обращение оперативно отработают, и исследование будет проведено в приоритетном порядке», - заявил губернатор.

Ранее в Псковской области заработали новые способы информирования о результатах исследований. По регламенту, результат должен прийти в течение 48-часов. Его можно узнать в информационной системе стопкоронавирус.псков.рф или смс-уведомлением.

Пилотный этап информационной системы пройден. В настоящее время она полностью функционирует. 

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