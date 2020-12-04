Порядка 200 тестов в сутки будет делать новая ПЦР- лаборатория в детском инфекционном корпусе

Порядка 200 тестов в сутки будут делать в новой ПЦР- лаборатории, которая откроется в детском корпусе Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с заболеваемостью 4 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

«Там будет самое современное и технологичное оборудование в Псковской области», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что новая лаборатория не потребует большого штата из-за высокой автоматизации процессов. Также она практически полностью исключит ошибки, связанные с человеческим фактором.

В целом, в регионе ежесуточно добавляется порядка 200 новых случаев заболевания. Это связано с возросшими мощностями региональных лабораторий. Губернатор отметил, что в ближайшее время благодаря новому оборудованию Псковская область выйдет на показатель в 1600-1700 исследований в сутки. «Напомню, месяц назад эта цифра была на 500 меньше», - подчеркнул он.