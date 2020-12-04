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Общество

Почти 80 тысяч писем поступило на почту Деда Мороза от россиян

4 декабря 2020 года, 15:10

 По состоянию на 1 декабря Деду Морозу прислали 76 тыс. 323 письма, сообщили «Псковской правде» сотрудники почты Деда Мороза.

Традиционно бум новогодних писем приходится декабрь. Уже в этом месяце на почту Деду Морозу поступит в 2 раза больше пожеланий, чем за весь 2020 год. Помощники дедушки отмечают, что ежегодно им отправляют по 230-250 тыс. писем.

При этом треть корреспонденции приходит от взрослых. Как отметили работники почты, жители Псковской области не просят у Деда Мороза чего-то уникального, желания у них такие же, как у большинства: чаще всего просьбы нематериальные - здоровья и счастья. Девушки просят на Новый год женихов, а парни - карьеру, машину, хорошую зарплату. Бывает, что невест тоже просят, поделились сотрудники почты.

У детей самое популярное желание - гаджеты. «Что интересно, в письме они указывают точную марку и модель подарка», - добавили сотрудники почты Деда Мороза.

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