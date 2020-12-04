Бронзовые детали от тепловоза украли во время его ремонта в Псковской области

В Псковской области во время ремонта тепловоза с него были похищены бронзовые детали. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

По подозрению в краже задержаны 34-летний и 35-летний мужчины, которые являются работниками транспортной инфраструктуры. Проводя ремонт, они вынули четыре бронзовых элемента двигателя, которые затем вынесли с территории депо и сдали в ближайший пункт приема металлолома.

По данному факту следственное отделение Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.