В ПсковГУ опровергли слухи об очаге коронавируса

Руководство ПсковГУ опровергло слухи об очаге коронавируса в вузе, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По словам ректора университета Натальи Ильиной, COVID-19 выявили у одного студента. Остальных – одногруппников и других контактных в рамках учебного процесса – отправили на самоизоляцию для профилактики. «В Псковском государственном университете, как и в любых других учреждениях России, введен масочный режим и смешанный режим обучения – в дистанционном и обычном формате. С учетом этого, вероятность заболевания кого-то из лиц, кто контактировал с заболевшим студентом, достаточно мала. Тем не менее, в качестве превентивной меры эти студенты переводятся на дистанционное обучение на необходимый срок», – рассказала она.

Кроме того, главный санитарный врач региона Александр Нестерук пояснил, что очаг – это несколько заболевших. «Один человек – это не очаг, а случай», - подчеркнул он.

«В данной ситуации имеется единичный случай заболевания. Распоряжение №96/ИИН от 02.12.2020 г. является мерой, направленной именно на предотвращение возникновения «очага ковида», – отметила ректор университета.