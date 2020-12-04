В псковских автобусах введут бесконтактную систему оплаты из-за нехватки кондукторов

Из-за нехватки кондукторов в Пскове введут бесконтактную систему оплаты, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live.

Он отметил, что в автобусах города не хватает кондукторов, так как многие сотрудники болеют. В связи с этим на наименее загруженных и непопулярных автобусных маршрутах появится бесконтактная система.

Ранее руководитель «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев ушёл на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его жены. Директор транспортного предприятия руководит удалённо, отметил Борис Елкин.