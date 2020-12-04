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Транспорт

В псковских автобусах введут бесконтактную систему оплаты из-за нехватки кондукторов

4 декабря 2020 года, 13:06

Из-за нехватки кондукторов в Пскове введут бесконтактную систему оплаты, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live.

В псковских автобусах введут бесконтактную систему оплаты из-за нехватки кондукторов

Фото Псковского агентства информации

Он отметил, что в автобусах города не хватает кондукторов, так как многие сотрудники болеют. В связи с этим на наименее загруженных и непопулярных автобусных маршрутах появится бесконтактная система.

Ранее руководитель «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев ушёл на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его жены. Директор транспортного предприятия руководит удалённо, отметил Борис Елкин.

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