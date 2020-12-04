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Общество

Умерла директор псковской школы-интерната Лидия Овсякова

4 декабря 2020 года, 12:36

4 декабря умерла директор Псковской школы-интерната Лидия Овсякова, сообщила «Псковской правде» начальник городского управления образования Анна Кузыченко.

Умерла директор псковской школы-интерната Лидия Овсякова
Директор Псковской школы-интерната Лидия Овсякова
Фото Псковского агентства информации

По словам Анны Кузыченко, у директора школы-интерната была высокая температура. В ночь со вторника на среду Лидию Овсякову доставили в Псковскую городскую больницу. Диагноз не известен.

«Сначала она находилась в кардиологии, а вчера её перевели в реанимацию. Сегодня умерла. Мы все надеялись на лучшее, но, к сожалению...», - отметила Анна Кузыченко.

Документы для похорон будет готовить городское управление образования. Время и место прощания объявят позже. Предположительно, похороны состоятся 6 декабря.

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