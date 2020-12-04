Умерла директор псковской школы-интерната Лидия Овсякова

По словам Анны Кузыченко, у директора школы-интерната была высокая температура. В ночь со вторника на среду Лидию Овсякову доставили в Псковскую городскую больницу. Диагноз не известен.

«Сначала она находилась в кардиологии, а вчера её перевели в реанимацию. Сегодня умерла. Мы все надеялись на лучшее, но, к сожалению...», - отметила Анна Кузыченко.

Документы для похорон будет готовить городское управление образования. Время и место прощания объявят позже. Предположительно, похороны состоятся 6 декабря.