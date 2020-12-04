Ректор ПсковГУ прокомментировала жалобу на переезд студентов института права в новый корпус

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина прокомментировала размещенное на сайте губернатор60.рф обращение студентки, в котором она жалуется на переезд института права, экономики и управления в корпус на улице Льва Толстого, 4. Об этом сообщает Псковское агентство информации .

Студентка Анастасия Исакова заявила в обращении, что в корпусе на улице Льва Толстого нет условий для занятий. Наталья Ильина, в свою очередь, отметила, что в аудиториях этого кампуса уже читаются правовые дисциплины. Для студентов института права в лекционных аудиториях установлено мультимедийное оборудование, а также оборудовано пять компьютерных классов.

Ректор объяснила, что необходимость переезда возникла из-за того, что занятия у студентов проходят по разным адресам. После переезда все пары будут проходить в одном месте.

В настоящее время со студентами и преподавателями проводятся консультации, на которых они могут высказать все опасения и замечания по поводу переезда.

Кроме того, ректор рассказала, что студент с таким именем и фамилией — Анастасия Исакова — в институте права не учится, а в самом обращении приводились недостоверные факты. Так, окончательная дата переезда пока неизвестна. А в обращении уже есть информация о том, что он назначен на период, который совпадает с зимней сессией. Кроме того, автор жалуется на неоснащенность аудиторного фонда учебных корпусов, что также не соответствует действительности. В кампусе на Толстого, 4 расположено 13 компьютерных классов, электронная библиотека, бассейн и спортивный комплекс. Наталья Ильина отметила, что занятия для студентов института права там уже проводились.