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Общество / Экология

Псковские эксперты прокомментировали предложение заварить мусоропроводы в многоквартирных домах

4 декабря 2020 года, 11:48

В конце ноября спецпредставитель президента по вопросам природоохраны и экологии Сергей Иванов заявил, что в России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах. По его словам, это «рассадник крыс, тараканов и антисанитарии».

Псковские эксперты прокомментировали предложение заварить мусоропроводы в многоквартирных домах

Фото Андрея Степанова

Газета «Аргументы и факты. Псков» приводит мнение псковичей об этой идее. Большая часть читателей считают, что мусоропровод – это, прежде всего, удобно. А эксперты полагают, что человек, предложивший такую идею, далек от системы ЖКХ.

Подробности в материале «Отходы в большом доме. Кому мешает жить мусоропровод?»

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