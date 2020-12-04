Псковские эксперты прокомментировали предложение заварить мусоропроводы в многоквартирных домах

В конце ноября спецпредставитель президента по вопросам природоохраны и экологии Сергей Иванов заявил, что в России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах. По его словам, это «рассадник крыс, тараканов и антисанитарии».
В конце ноября спецпредставитель президента по вопросам природоохраны и экологии Сергей Иванов заявил, что в России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах. По его словам, это «рассадник крыс, тараканов и антисанитарии».
Газета «Аргументы и факты. Псков» приводит мнение псковичей об этой идее. Большая часть читателей считают, что мусоропровод – это, прежде всего, удобно. А эксперты полагают, что человек, предложивший такую идею, далек от системы ЖКХ.
Подробности в материале «Отходы в большом доме. Кому мешает жить мусоропровод?»