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Общество

Первый тур голосования за претендентов на «Народное признание» закроется в 18:00

4 декабря 2020 года, 11:09

Первый тур голосования за претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2020» будет завершён 4 декабря в 18:00. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Голосование идёт на сайте Псковского агентства информации.

Первый тур голосования за претендентов на «Народное признание» закроется в 18:00

В этом году за победу борются 145 претендентов. Награда будет присуждена в 11 номинациях: «Инициатива», «Призвание», «Талант», «Сервис», «Открытие», «Наша марка», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие».

По итогам первого туда голосования будут определены финалисты премии: по три соискателя в каждой из номинаций, которые набрали наибольшее количество в ходе первого этапа. Второй тур голосования будет открыт на сайте ПАИ 7 декабря.

Также проголосовать предстоит жюри премии из 12 экспертов, имена которых будут обнародованы в ближайшее время. Каждый из них принесёт претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура голосования.

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