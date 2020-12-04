Сбербанк закупит новое оборудование в псковскую инфекционную больницу

Сбербанк выделит средства псковской инфекционной больнице на покупку оборудования для исследования лёгких, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что такие договорённости были достигнуты с председателем Северо–Западного Сбербанка России Виктором Алонсо.

Стороны договорились о поддержке медиков и системы здравоохранения региона. Виктор Алонсо заверил, что Сбербанк обеспечит псковских медиков средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время в регион направят порядка 10 тыс. масок.

«Во время борьбы с пандемией важна любая поддержка. Благодарю Виктора Анрикевича за проявленную заботу и поддержку нашей области», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, работники регионального управления банка также не остались равнодушными. Сотрудники организации собрали средства, на которые приобрели микроволновки и чайники для станций Скорой помощи, а также аппараты для подачи кислорода в городскую больницу.

«Благодарю Анну Тарасенко и весь коллектив за заботу и поддержку наших медиков. Это яркий пример социальной ответственности не только организации, но и каждого гражданина!» - отметил губернатор.