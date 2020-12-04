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Общество / Здоровье

198 человек заболели коронавирусом в Псковской области 3 декабря

4 декабря 2020 года, 09:41

198 человек заболели коронавирусом в Псковской области 3 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 13 тыс. 298 человек.

198 человек заболели коронавирусом в Псковской области 3 декабря

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

82 человека заразились в Пскове (всего 5 тыс. 58) и 22 – в Великих Луках (всего 2 тыс. 832). 19 ковидбольных обнаружили в Псковском (всего 1 тыс. 1) районе, 14 – в Островском (всего 745) и 10 – в Невельском (всего 399). 7 человек заболели в Великолукском (всего 413) районе. По 5 инфицированных выявили в Опочецком (всего 307), Дновском (всего 144), Себежском (всего 112) и Стругокрасненском (всего 104) районах. В Новосокольническом (всего 225) районе коронавирус диагностировали у 4 человек. По 3 зараженных добавились в Печорском (всего 238), Гдовском (всего 137) и Локнянском (всего 88) районах, по 2 - в Порховском (всего 308), Куньинском (всего 113), Пушкиногорском (всего 90) и Пыталовском (всего 86) районах, по 1 – в Палкинском (всего 151) и Бежаницком (всего 139).

«+161 положительный тест из здравоохранения и +37 из коммерческих клиник», - подчеркнул Михаил Ведерников. За сутки в псковских лабораториях провели 1 тыс. 411 тестов. Общее количество исследований уже достигло 169 тыс. 622.

3 декабря от COVID-19 поправились 65 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 6 тыс. 973 человека. Количество умерших — 75 человек.

Кроме того, 3 декабря в Псковской области обнаружили еще один очаг коронавируса. 10 человек заболели в Великорусском медколледже.

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