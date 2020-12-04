Новый очаг коронавируса выявили в Великолукском медколледже, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, там заболели 10 человек. Заразились 2 сотрудника и 8 учащихся, уточняет официальный Telegram-канал региона.

Группы, в которых выявили ковидбольных, отправили на самоизоляцию. Помещения колледжа обработали. В настоящее время учебное учреждение работает в обычном режиме.

Таким образом, в Псковской области остаются 5 активных очагов коронавируса: отделение травматологии Псковской областной клинической больницы, региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат в Опочецком районе и Великолукский медицинский колледж.