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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса выявили в Великолукском медколледже

4 декабря 2020 года, 09:15

Новый очаг коронавируса выявили в Великолукском медколледже, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, там заболели 10 человек. Заразились 2 сотрудника и 8 учащихся, уточняет официальный Telegram-канал региона.

Группы, в которых выявили ковидбольных, отправили на самоизоляцию. Помещения колледжа обработали. В настоящее время учебное учреждение работает в обычном режиме.

Таким образом, в Псковской области остаются 5 активных очагов коронавируса: отделение травматологии Псковской областной клинической больницы, региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат в Опочецком районе и Великолукский медицинский колледж.

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