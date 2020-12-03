В Псковскую область можно будет попасть по электронной визе. С 1 января иностранные граждане смогут как въезжать, так и выезжать по электронной визе в регионе через автомобильный пунк пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Пыталовском районе, сообщает Telegram-канал региона.

Сейчас пересечь границу России по электронной визе можно только через пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отметим, что пересечение границы возможно с учётом действующих ограничительных мер.