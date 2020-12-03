В Псковской области сдали два дома для переселенцев из аварийного жилья

Два дома для переселенцев из аварийного жилья введены в эксплуатацию в Великолукском и Дновском районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Два дома для переселенцев из аварийного жилья введены в эксплуатацию в Великолукском и Дновском районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
В великолукском поселке Дубрава-1 построили трехэтажный дом на 56 квартир. На возведение объекта было выделено порядка 80 млн рублей из консолидированного бюджета. Ранее в этом населенном пункте уже построили одно здание для переселения из аварийного жилья.
Еще один многоквартирный дом сдали в Дно. Туда переедут порядка 30 семей. На строительство направили более 40 млн рублей.
В настоящее время идет процедура оформления домов в муниципальную собственность. После начнется передача квартир людям из населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций. Планируется закончить этот процесс до конца текущего года.
Общая площадь жилых помещений составила около 3,7 тыс. квадратных метров. Всего региону требуется расселить свыше 40 тыс. кв. м жилья. За 2019 и часть 2020 года удалось расселить 1,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Сдача двух многоквартирных жилых домов в Великолукском и Дновском районах позволит области перевыполнить целевые показатели первого этапа программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». Финансирование на строительство домов регион получил по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».