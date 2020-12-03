В Псковской области сдали два дома для переселенцев из аварийного жилья

Два дома для переселенцев из аварийного жилья введены в эксплуатацию в Великолукском и Дновском районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В великолукском поселке Дубрава-1 построили трехэтажный дом на 56 квартир. На возведение объекта было выделено порядка 80 млн рублей из консолидированного бюджета. Ранее в этом населенном пункте уже построили одно здание для переселения из аварийного жилья.

Еще один многоквартирный дом сдали в Дно. Туда переедут порядка 30 семей. На строительство направили более 40 млн рублей.

В настоящее время идет процедура оформления домов в муниципальную собственность. После начнется передача квартир людям из населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций. Планируется закончить этот процесс до конца текущего года.