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Общество

В Псковской области сдали два дома для переселенцев из аварийного жилья

3 декабря 2020 года, 17:56

Два дома для переселенцев из аварийного жилья введены в эксплуатацию в Великолукском и Дновском районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области сдали два дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото газеты Дновского района «Дновец»

В великолукском поселке Дубрава-1 построили трехэтажный дом на 56 квартир. На возведение объекта было выделено порядка 80 млн рублей из консолидированного бюджета. Ранее в этом населенном пункте уже построили одно здание для переселения из аварийного жилья.

Еще один многоквартирный дом сдали в Дно. Туда переедут порядка 30 семей. На строительство направили более 40 млн рублей.

В настоящее время идет процедура оформления домов в муниципальную собственность. После начнется передача квартир людям из населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций. Планируется закончить этот процесс до конца текущего года.

В Псковской области сдали два дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

Общая площадь жилых помещений составила около 3,7 тыс. квадратных метров. Всего региону требуется расселить свыше 40 тыс. кв. м жилья. За 2019 и часть 2020 года удалось расселить 1,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Сдача двух многоквартирных жилых домов в Великолукском и Дновском районах позволит области перевыполнить целевые показатели первого этапа программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». Финансирование на строительство домов регион получил по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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