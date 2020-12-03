Почти 900 вызовов в сутки поступает на Псковскую станцию скорой помощи

Почти 900 вызовов в сутки поступает на Псковскую станцию скорой медицинской помощи, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на главного врача учреждения Дениса Сачкова.

В частности, за последние сутки бригады скорой помощи выехали на 860 вызовов по Псковской области.

По словам Дениса Скачкова, нагрузка на службу скорой помощи остается высокой. В некоторые дни количество вызовов достигает 920.