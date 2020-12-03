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Общество / Здоровье

Почти 900 вызовов в сутки поступает на Псковскую станцию скорой помощи

3 декабря 2020 года, 16:47

Почти 900 вызовов в сутки поступает на Псковскую станцию скорой медицинской помощи, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на главного врача учреждения Дениса Сачкова.

Почти 900 вызовов в сутки поступает на Псковскую станцию скорой помощи

В частности, за последние сутки бригады скорой помощи выехали на 860 вызовов по Псковской области.

По словам Дениса Скачкова, нагрузка на службу скорой помощи остается высокой. В некоторые дни количество вызовов достигает 920.

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