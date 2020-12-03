Псковский пульмонолог рассказала о необоснованном КТ при коронавирусе

Большое количество пациентов с коронавирусом попадают на компьютерную томографию необоснованно, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в интервью Псковскому агентству информации.

«По северной, псковской, зоне показания для проведения компьютерной томографии приблизительно из ста исследований (с 26 ноября делается порядка ста исследований в день) 50% имели КТ 0,1 — и за этим не следует никакой коррекции терапии, в 20% - действительно нужно было провести КТ-исследования» , - рассказала Анастасия Повторейко. В великолукской зоне 80% проводимых исследований показывают норму.

«Эту панику надо останавливать. Люди идут, мчатся делать компьютерную томограмму без показаний. Есть четкие критерии, регламентируемые Минздравом. Стойкое повышение температуры выше 38 градусов в течение трех дней, некупируемое лекарствами, и проявление нарастания одышки при минимальной физической нагрузке или в состоянии покоя», - отметила главврач.

Анастасия Повторейко согласилась, что КТ является единственным чувствительным методом подтверждения ковид-пневмонии, но добавила, что на ранних стадиях исследование ничего не покажет. «Даже если у пациента два дня температура 38, у него на КТ норма, он должен выдохнуть? Нет. У него осложнения могут появиться только на следующий день, а иногда только через пять дней. Но мы же не будем делать ему КТ каждый день, каждый день облучать!» - заявила она.

На ранних клинических проявлениях врач-пульмонолог советует делать анализ крови, по итогам которого будут видны критерии для назначения интенсивной терапии и конкретного лечения. «КТ — это вообще-то серьезная лучевая нагрузка. Мы скоро светиться будем! А что мы будем иметь через год?! Не вспыхнут ли у нас какие-то серьезные болезни? И мы будем понимать, что это последствия той самой сумасшедшей активности в отношении КТ», - предупредила Анастасия Повторейко.