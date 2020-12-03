Стартовало голосование за участников селфи-конкурса #ВсеВПсков - 2020

«Псковская правда» завершила сбор работ на конкурс #ВсеВПсков, участниками которого стали школьники, посетившие этой осенью Псков в рамках нацпроекта «Культура». В отличие от трех предыдущих лет, в этом году из-за эпидемиологической ситуации участниками проекта стали дети из районов Псковской области.

Вместе с региональным координатором проекта, бюро путешествий «Континент», предложили юным туристам прислать в редакцию эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, поучаствовать в голосовании и получить возможность выиграть замечательный приз.

Напомним, Псковская область в четвертый раз стала участником федеральной программы детского туризма. В этом году школьники отправились по культурно-просветительскому маршруту «Серебряное ожерелье». В рамках двухдневных туров они посетили Псков, Изборск и Печоры.

В проекте приняли участие почти все районы Псковской области. На экскурсиях побывало больше тысячи школьников. И каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе #ВсеВПсков.

Голосование за участников конкурса в номинации «Селфи» продлится до 12:00 15 января 2021 года. Победителем станет участник, чье фото наберет самое большое число голосов. Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон от бюро путешествий «Континент».

Для того, чтобы проголосовать, кликните на одну из иконок социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники». Разрешите приложению uLogin доступ к вашему аккаунту (это совершенно безопасно!) и кликните на звёздочку под нужным фото.

Проголосовать за участников конкурса можно здесь>>