Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Повторейко объяснила псковичам, почему при коронавирусе не назначают антибиотики

3 декабря 2020 года, 15:35

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в интервью Псковскому агентству информации объяснила, почему при коронавирусе не назначают антибиотики.

Повторейко объяснила псковичам, почему при коронавирусе не назначают антибиотики

Фото Андрея Степанова

«Показания для антибактериальной терапии при подозрении на ковид, при ковиде и ковид-пневмонии достаточно узки: это только доказанная бактериальная инфекция. В клинических рекомендациях Минздрава четко прописано, что только лабораторно подтвержденное наличие бактериальной инфекции является критерием к назначению антибактериальной терапии», - отметила Анастасия Повторейко.

По ее словам, нерациональное использование антибиотиков на догоспитальном этапе может привести к более тяжелым формам течения ковида. Пульмонолог пояснила, что любой антибиотик оказывает негативное действие на организм и вызывает серьезные осложнения, например, антибиотикоспровоцированную диарею и более тяжелую форму - псевдомембранозный колит. 

«Часто поступают пациенты, которых по законам фармакокинетики, фармакодинамики уже в принципе нечем лечить. То есть остается только резервный препарат, после которого пациент уже не сможет ничем лечиться, потому что у него будет антибиотикорезистентность», - подчеркнула главврач и добавила, что вероятность гибели такого пациента, если у него случится какое-то гнойное осложнение, колоссальная.

Анастасия Повторейко обратила внимание, что антибиотики может назначить только лечащий врач. Для этого должна быть лабораторно доказана необходимость антибактериальной терапии.

Коронавирус же — это вирусная инфекция, не имеющая прикладной точки для назначения антибиотиков, сказала Анастасия Повторейко. «Мы видим прикладную точку, когда имеем бактериальные осложнения, но надо сперва доказать, что они есть. Высокая температура — это не клинический критерий бактериальной инфекции», - заметила врач-пульмонолог.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 900 вызовов в сутки поступает на Псковскую станцию скорой помощи
Псковский пульмонолог рассказала о необоснованном КТ при коронавирусе
Стартовало голосование за участников селфи-конкурса #ВсеВПсков - 2020
Горний переулок отремонтируют в Острове до 1 июня 2021 года
У «Экопрома» временно изменились телефонные номера
Илона Южакова: Стандартизация технологий — прорыв для рынка социальных услуг в Псковской области
Псковский губернатор пообещал поддержку социально ориентированным НКО
Еще один пациент умер от COVID-19 в Псковской области
Михаил Ведерников и Александр Котов почтили память павших бойцов

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?