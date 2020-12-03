Повторейко объяснила псковичам, почему при коронавирусе не назначают антибиотики

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в интервью Псковскому агентству информации объяснила, почему при коронавирусе не назначают антибиотики.

«Показания для антибактериальной терапии при подозрении на ковид, при ковиде и ковид-пневмонии достаточно узки: это только доказанная бактериальная инфекция. В клинических рекомендациях Минздрава четко прописано, что только лабораторно подтвержденное наличие бактериальной инфекции является критерием к назначению антибактериальной терапии», - отметила Анастасия Повторейко.

По ее словам, нерациональное использование антибиотиков на догоспитальном этапе может привести к более тяжелым формам течения ковида. Пульмонолог пояснила, что любой антибиотик оказывает негативное действие на организм и вызывает серьезные осложнения, например, антибиотикоспровоцированную диарею и более тяжелую форму - псевдомембранозный колит.

«Часто поступают пациенты, которых по законам фармакокинетики, фармакодинамики уже в принципе нечем лечить. То есть остается только резервный препарат, после которого пациент уже не сможет ничем лечиться, потому что у него будет антибиотикорезистентность», - подчеркнула главврач и добавила, что вероятность гибели такого пациента, если у него случится какое-то гнойное осложнение, колоссальная.

Анастасия Повторейко обратила внимание, что антибиотики может назначить только лечащий врач. Для этого должна быть лабораторно доказана необходимость антибактериальной терапии.

Коронавирус же — это вирусная инфекция, не имеющая прикладной точки для назначения антибиотиков, сказала Анастасия Повторейко. «Мы видим прикладную точку, когда имеем бактериальные осложнения, но надо сперва доказать, что они есть. Высокая температура — это не клинический критерий бактериальной инфекции», - заметила врач-пульмонолог.