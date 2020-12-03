Горний переулок отремонтируют в Острове до 1 июня 2021 года

В Острове отремонтируют Горний переулок. Контракт на выполнение работ заключили администрация Островского района и ООО «ДСПМК Островская», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Ремонт должен быть завершён до 1 июня 2021 года.

Переулок, который является подъездом к Островской межрайонной больнице, приведут в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет около 3,7 млн рублей, которые выделяются из областного и федерального бюджетов.

Подрядчик должен отремонтировать 400 метров дороги, которая относится к V технической категории и имеет грунтовое покрытие. В комитете отметили, что проблема заключается в водопропускных трубах под проезжей частью, которые сильно повреждены, из-за чего происходят подмывы насыпи, покрытие перенасыщено влагой и разрушается в процессе эксплуатации.

В процессе ремонта должна быть проведена расчистка территории от деревьев и кустарника, также предстоит замена и ремонт водопропускных труб на основном ходу и съездах и примыканиях, планировка откосов, укрепление обочин растительным грунтом и посев трав. На проезжей части подрядчик должен уложить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка, далее — покрытие из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей. Установят также дорожные знаки и сигнальные столбики.

Гарантия на основание дорожной одежды и водопропускные трубы составит 6 лет, на дорожные знаки и столбики — 2 года.