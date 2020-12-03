У «Экопрома» временно изменились телефонные номера

Все вопросы, относящиеся к зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области, вы можете задать по телефонам: 8-911-380-21-85; 8-911-380-21-95.

Также по указанным номерам можно подать заявку на вывоз в рамках индивидуальных договоров.

Напомним, у регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области временно сменился и адрес электронной почты. Все обращения, заявления, документы, заявки на вывоз ТКО вы можете присылать по адресу: tkopskov@mail.ru. Ни одно из поступивших писем не останется без внимания.

Также можно обратиться в адрес регионального оператора через группу «Мехуборка Псков» в соцести «ВКонтакте» или страницу в «Инстаграме».