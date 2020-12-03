Илона Южакова: Стандартизация технологий — прорыв для рынка социальных услуг в Псковской области

Стандартизация технологий — прорыв для рынка социальных услуг в Псковской области, заявила генеральный директор автономной некоммерческой организации Центр обеспечения качества деятельности некоммерческих организаций «ОКНО» Илона Южакова на онлайн-форуме НКО «Содействие». Об этом сообщает псковское агентство информации.

«Наличие пула стандартизированных технологий - потенциал для Псковской области и прорыв для рынка социальных услуг», - отметила Илона Южакова и добавила, что стандарты снижают риски потребительских услуг. Кроме того, они способны обеспечить бесперебойную работу с поставщиками и партнёрами, а также возможность для экпорта социальных технологий на российский и международные рынки.

«Стандарты — это прямой путь для повышения качества жизни жителей региона», - подчеркнула спикер. По словам Илоны Южаковоы, Центр обеспечения качества деятельности некоммерческих организаций «ОКНО» создал обучающий курс «НКО - поставщик качественных социальных услуг». Он уже доступен онлайн.

Гендиректор поделилась, что социальным НКО в Псковской области оказывается «колоссальная поддержка». Помимо этого социальные проекты получат гранты из Фонда президентских грантов, от профильных министерств и агентств. В регионе в 2017 году поддержку получил 21 проект, в 2018 году - 17 проектов, в 2019 году - 25 проектов, в 2020 году - уже 38 проектов.