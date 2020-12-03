Псковский губернатор пообещал поддержку социально ориентированным НКО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал продолжить оказывать социально ориентированным НКО всестороннюю помощь и поддержку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

3 декабря глава региона принял участие в пленарном заседании восьмого форума социально ориентированных некоммерческих организаций региона «Содействие», которое прошло в онлайн-формате.

«В этом году у нас особые условия работы, которые, к сожалению, снова не дают возможности провести встречу очно. Тем не менее это был чрезвычайно насыщенный период, сделано действительно много. В мае общими усилиями мы сформировали перечень наиболее важных мероприятий, которые помогут сделать работу в социальном секторе комфортнее, лучше, а самое главное результативнее. К настоящему времени все они реализованы», — отметил Михаил Ведерников.

По его словам, НКО, поставляющие социальные услуги, получили субсидию на каждого официально трудоустроенного работника в размере 5 тыс. рублей. До 10 млн рублей увеличено финансирование региональных конкурсов для социально-ориентированных НКО, а сроки реализации проектов перенесены на следующий год.

Кроме того, губернатор напомнил, что началась работа по включению социальных организаций некоммерческого сектора в федеральный реестр исполнителей общественно-полезных услуг. «Это позволит в перспективе использовать новые меры государственной поддержки», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что сектор НКО региона имеет большое значение. В текущем году общественники помогали пожилым людям, медицинским работникам, проводили многочисленные благотворительные акции.

Также усилиями некоммерческого сектора в регион привлечены более 100 млн рублей. В частности, 80 млн рублей — поддержка по линии Фонда Президентских грантов. По словам Михаила Ведерникова, это является безусловным рекордом. «Это колоссальная сумма и серьезный результат», — заметил он добавил, что средства будут направлены на решение актуальных вопросов по социально значимым направлениям.

«Вы в очередной раз доказали, что занимаете важную роль в общественной жизни региона и способны решать даже самые сложные задачи. Еще раз хочу сказать слова благодарности за ваше ежедневное служение людям, душевную чуткость, самоотверженность и неравнодушие», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что все представители НКО региона имеют огромный потенциал, а форум «Содействие» поможет ему развиться.

8-й форум СО НКО Псковской области «Содействие» объединяет более ста общественных организаций региона. Мероприятие проходит при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.