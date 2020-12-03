Михаил Ведерников и Александр Котов почтили память павших бойцов

В День Неизвестного солдата губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов почтили память неизвестных бойцов Советской Армии, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона и спикер областного парламента приняли участие в торжественной церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Пскове. Ежегодно памятная дата отмечается 3 декабря.

В этот день в муниципалитетах Псковской области также пройдут памятные мероприятия, приуроченные Дню Неизвестного солдата. В районах будут организованы торжественные митинги.

Для всех школьников региона проведут патриотические уроки, тематические тесты и викторины.