Михаил Ведерников и Александр Котов почтили память павших бойцов

В День Неизвестного солдата губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов почтили память неизвестных бойцов Советской Армии, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона и спикер областного парламента приняли участие в торжественной церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Пскове. Ежегодно памятная дата отмечается 3 декабря.
В этот день в муниципалитетах Псковской области также пройдут памятные мероприятия, приуроченные Дню Неизвестного солдата. В районах будут организованы торжественные митинги.
Для всех школьников региона проведут патриотические уроки, тематические тесты и викторины.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
День Неизвестного солдата — один из ряда мероприятий Года памяти и славы, посвященных 75-летию Победы. Каждый может поучаствовать в проектах «Без срока давности», «Оказание помощи ветеранам», «Памятные даты Великой Победы», «Выпуск почтовой марки», «Письма Победы», «По тылам фронтов» и других. Ряд мероприятий проходит в онлайн-режим в связи с эпидемиологической обстановкой. Программа мероприятий здесь.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
2020 год Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Он призван донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Всего в течение 2020 года было запланировано более 180 мероприятий.