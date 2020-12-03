Псковский форум НКО «Содействие» вновь проходит онлайн

Напомним, форум проходит в восьмой раз. Предыдущее «Содействие», в мае 2020 года, также было организовано в онлайн-формате из-за связанных с коронавирусом ограничительных мер. Это был первый такой опыт псковских организаторов, который они сочли успешным. «Мы рисковали, когда одними из первых в стране приняли решение провести форум в онлайн-режиме. Пока ничего подобного в стране не было. Сейчас уже понятно, что всё не зря, уже видно, что формат «зашёл», - констатировала по его итогам начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская .

На платформе видеоконференций Zoom стартовал форум социально ориентированных НКО «Содействие». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

Форум начался с пленарной дискуссии «Квалифицированные специалисты в некоммерческом секторе: стратегическое планирование, работа с финансированием, анализ эффективности, построение профессиональных сообществ». Ее участниками стали губернатор Михаил Ведерников, директор фонда «Грани», сопредседатель президиума Совета при президенте РРФ по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая, член Общественной палаты РФ Оксана Коротеева, директор Центра обеспечения качества деятельности некоммерческих организаций «ОКНО» Илона Южакова.

В первый день форума, 3 декабря, директор «Школы Будущих Президентов» Алексей Ильин проведет для участников нетворкинг-сессию. Затем о взаимодействии со СМИ и работе в соцсетях общественникам расскажут директор Медиахолдинга Псковской обалсти Ирина Федорова, руководитель департамента спецпроектов Агентства «Социальные Сети» Даниил Запятой и PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко.

4 декабря состоится стратегическая сессия «Проблемные области НКО». В ней примут участие коуч Андрей Дрямкин, директор Фонда поддержки предпринимателей Псковской области Анастасия Иванова, проректор по работе с молодежью ПсковГУ Александр Захаров, старший научный сотрудник лаборатории проектной деятельности ПсковГУ Виктория Гусарова.

Затем о краудфандинге, фандрайзинге и юридических особенностях сбора пожертвований представителям НКО расскажут Наталья Игнатенко из Planeta.ru, исполнительный директор Псковского реготделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева и директор по фандрайзингу и коммуникациям организации «Детские деревни - SOS Россия» Дмитрий Даушев.

Завершится форум стратегической сессией «Варианты решений проблемных областей НКО».