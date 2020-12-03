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Общество

11 млн рублей долга по зарплате выплатил Псковский кабельный завод

3 декабря 2020 года, 10:25

11 млн рублей задолженности по оплате труда выплатил Псковский кабельный завод, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Долг перед 355 работниками организация погасила после вмешательства прокуратуры города Пскова.

Заместитель прокурора города неоднократно направлял в адрес руководителя организации требования устранить выявленные нарушения закона. В отношении директора завода возбуждались дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 6,7 ст. 5.27 КоАП РФ. По этим делам руководитель организации неоднократно привлекался к административной ответственности.

Кроме того, Арбитражный суд Псковской области признал АО «Псковский кабельный завод» банкротом.

В результате перечисленных мероприятий долг по оплате труда перед работниками полностью погашен. 

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