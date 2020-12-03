199 жителей Псковской области заболели коронавирусом 2 декабря

С начала пандемии число заболевших составило 13 тыс. 100. В Пскове (всего 4 тыс. 976) коронавирус выявили у 81 человека, в Великих Луках (всего 2 тыс. 750) – у 60 человек.

199 жителей Псковской области заразились COVID-19 за сутки 2 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «За последние две недели среднее число новых случаев за сутки выровнялось, резких скачков нет», - отметил он.

11 человек заболели в Псковском районе (всего 982) и 5 - в Себежском (всего 107). По 4 ковидбольных обнаружили в Островском (всего 731), Невельском (всего 389), Опочецком (всего 302), Печорском (всего 235), Гдовском (всего 134) и Пыталовском (всего 84) районах. По 3 инфицированных выявлены в Плюсском (всего 230), Новосокольническом (всего 221) и Локнянском (всего 85) районах. По 2 случая коронавируса диагностировали в Великолукском (всего 406), Порховском (всего 306) и Палкинском (всего 150) районах. В Бежаницком (всего 137), Пушкиногорском (всего 88) и Красногородском (всего 78) районах заразились по 1 человеку.

«Сегодня из 199 ковидбольных 168 выявлено системой здравоохранения и 31 коммерческими организациями», - подчеркнул Михаил Ведерников. Всего за сутки провели 1 тыс. 499 исследований. Общее количество тестов на коронавирус составляет 168 тыс. 211.

2 декабря выздоровели от COVID-19 63 человека. С начала пандемии поправились 6 тыс. 908 пациентов. Умерли от этого заболевания 74 человека.

«В активных очагах без изменений», - добавил глава региона.