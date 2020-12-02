Показатели тестирования на коронавирус в Псковской области дойдут до 1600-1700 исследований в сутки

Через две недели показатели тестирования на коронавирус в Псковской области дойдут до 1600-1700 тестов в сутки. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

Глава региона также сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24», что в настоящее время делается 1300-1500 тестов в сутки силами государственных и коммерческих лабораторий.

Псковской области с тестированием помогают коллеги из других регионов России, в частности, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «У нас есть опция: мы тысячу тестов практически каждую неделю отправляем им, так как собственных мощностей для проведения тестирования пока не хватает. Тем не менее мы сейчас закупили необходимое оборудование и рассчитываем, что в течение десяти дней – двух недель выйдем на показатели 1600–1700 тестов в сутки», - цитирует Михаила Ведерникова Псковские агенство информации.

