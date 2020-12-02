В Псковской области могут разрешить детские новогодние мероприятия без аниматоров, как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире программы «Факты» на канале «Россия 24».

Михаил Ведерников отметил, что в новогодние каникулы в регионе ожидается большое количество гостей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По прогнозам, в эти дни в области будет находиться более миллиона человек.

В то же время, по словам губернатора, введение дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса не планируется. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, корпоративы, проведение больших школьных и детских мероприятий.

Однако Михаил Ведерников заметил, что вероятно проведение детских утренников. «Анализируя обратную связь от родителей, мы сохраним возможность проводить утренники в детских садах в рамках одной группы без привлечения посторонних людей – я имею в виду аниматоров», - сообщил глава региона.