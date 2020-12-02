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Общество

Около 400 жителей Псковского района будет обслуживать модульное почтовое отделение

2 декабря 2020 года, 20:22

Около 400 жителей Псковского района будет обслуживать новое модульное отделение Почты России. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФПС Псковской области, отделение почтовой связи Спасовщина 180534 полностью укомплектовано и готово к работе.

Как отметили в пресс-службе, по функциональности и технической оснащенности современный модульный комплекс равноценен городскому отделению почтовой связи и оказывает весь перечень почтовых услуг: прием и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, финансовые операции, включая выплату пенсий и прием платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефонию и Интернет.

В новом помещении созданы все необходимые условия для комфортного пребывания клиентов и работников. Системы кондиционирования и обогрева воздуха позволяют отделению работать в любую погоду и время года. Оборудовано рабочее место для оператора, помещение для обслуживания клиентов, есть хозяйственный отсек. Модуль абсолютно автономен и требует лишь подключения к электросетям. В целях безопасности оснащен охранно-тревожной и пожарной сигнализациями.

По словам директора УФПС Псковской области Евгения Каратушина, важно, чтобы жители отдаленных и небольших поселений могли пользоваться услугами почтовой связи наравне с городскими. «Модульные отделения почтовой связи сегодня являются оптимальным решением и предоставляют все необходимые услуги нашим клиентам», - отметил он.

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