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Экономика

19 тысяч сеянцев сосны и ели высажено в Псковской области

2 декабря 2020 года, 19:35

19 тыс сеянцев сосны и ели высажено в Псковской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба региональной администрации.

Мероприятие прошло на территории Гдовского и Печорского лесничеств, а также в Порхове. Акция собрала 70 участников, в числе которых сотрудники комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии, представители лесничеств и противопожарного лесного центра. Лесовосстановление прошло на площади более 6 га.

Всего в рамках деятельности по лесовосстановлению в регионе засеяно свыше 4 тыс га. Посажено порядка 10 млн сеянцев сосны и ели.

Акция «Сохраним лес» прошла в рамках нацпроекта «Экология». В рамках мероприятий по лесовосстановлению в 2020 году в России посажено 42 млн деревьев.

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