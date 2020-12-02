Михаил Ведерников вручил псковским врачам благодарности президента РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил двум псковским медикам благодарности президента РФ, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Церемония награждения состоялась 2 декабря после ВКС с Владимиром Путиным.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил двум псковским медикам благодарности президента РФ, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Церемония награждения состоялась 2 декабря после ВКС с Владимиром Путиным.
За вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм благодарность президента РФ объявлена главному врачу Псковской инфекционной больницы Анастасии Повторейко и врачу анастезиологу-реаниматологу Икромжону Назимову.
«Заслуженно, поздравляю, молодцы», — сказал Михаил Ведерников и пожелал врачам успехов в борьбе с инфекцией.
2 декабря Владимир Путин с Михаилом Ведерниковым приняли детский корпус инфекционной больницы в Пскове.
Ранее президент России открыл два многофункциональных медицинских центра для взрослых пациентов в Пскове и Великих Луках. Общая вместимость трёх больниц составляет 360 коек.
Медицинские учреждения в Псковской области построены силами Министерства обороны РФ.