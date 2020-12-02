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Михаил Ведерников вручил псковским врачам благодарности президента РФ

2 декабря 2020 года, 18:03

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил двум псковским медикам благодарности президента РФ, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Церемония награждения состоялась 2 декабря после ВКС с Владимиром Путиным.

Михаил Ведерников вручил псковским врачам благодарности президента РФ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

За вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм благодарность президента РФ объявлена главному врачу Псковской инфекционной больницы Анастасии Повторейко и врачу анастезиологу-реаниматологу Икромжону Назимову.

«Заслуженно, поздравляю, молодцы», — сказал Михаил Ведерников и пожелал врачам успехов в борьбе с инфекцией.

Михаил Ведерников вручил псковским врачам благодарности президента РФ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

2 декабря Владимир Путин с Михаилом Ведерниковым приняли детский корпус инфекционной больницы в Пскове.

Ранее президент России открыл два многофункциональных медицинских центра для взрослых пациентов в Пскове и Великих Луках. Общая вместимость трёх больниц составляет 360 коек. 

Медицинские учреждения в Псковской области построены силами Министерства обороны РФ.

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