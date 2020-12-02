Детский корпус инфекционной больницы в Пскове оборудован палатами «Мать и дитя»

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы оборудован палатами «мать и дитя», передает корреспондент «Псковской правды» с открытия детской инфекционной больницы в Пскове 2 декабря. Об этом главный врач медучреждения Анастасией Повторейко сообщила президенту России Владимиру Путину.

Реанимационные боксы новой больницы также построены с возможностью безотрывного нахождения матери рядом с больными ребенком.

Кроме того, в центре есть томограф с люлькой для грудничков, что дает возможность помогать всем малышам. В корпусе также оборудовали ПЦР-лабораторию.

По словам главврача, медицинский центр – это уникальное учреждение с возможностью обеспечить все потребности региона по всему инфекционному профилю.

Анастасия Повторейко отчиталась, что в больнице уже собрана команда специалистов и поблагодарила президента за возможность оказывать помощь всем жителям Псковской области.

Владимир Путин пожелал врачам удачи и приятной работы в новом учреждении, а всем пациентам — здоровья и хорошего настроения.